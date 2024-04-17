Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:32

Тренер Бетербиева: «Сторона Бивола ждала, когда Артур постареет»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) Марк Рэмси отреагировал на официальный анонс боя с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Это будет очень важный бой. Для Артура здесь нет ничего личного, он просто хочет победить. Это самое главное. Артур всегда тренируется и уделяет много времени тренировкам.

Они надеялись, что Артур постареет, но он становится только лучше и лучше. Теперь в дело вмешался промоутер. Артур никогда никого не ждет, он просто устраивает бои, которые должны произойти. Он не особо следит за боксом. Он не знал, кто такой Каллум Смит, пока не встретился с ним. Ему без разницы, с кем драться, он просто хочет хорошо выступить», – сказал Рэмси изданию BoxingScene.

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

 

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
5
1
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Абаскаль попрощался с игроками «Спартака»
Эмма Стоун получила «Оскар» за роль в фильме «Бедные-несчастные»
Уголовное дело о гибели журналистки Бабаевой передано в суд Крыма
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России
Популярное видео
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Усика отреагировал на анонс боя между Бетербиевым и Биволом

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости