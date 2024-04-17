Тренер Бетербиева: «Сторона Бивола ждала, когда Артур постареет»

Тренер чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) Марк Рэмси отреагировал на официальный анонс боя с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Это будет очень важный бой. Для Артура здесь нет ничего личного, он просто хочет победить. Это самое главное. Артур всегда тренируется и уделяет много времени тренировкам.

Они надеялись, что Артур постареет, но он становится только лучше и лучше. Теперь в дело вмешался промоутер. Артур никогда никого не ждет, он просто устраивает бои, которые должны произойти. Он не особо следит за боксом. Он не знал, кто такой Каллум Смит, пока не встретился с ним. Ему без разницы, с кем драться, он просто хочет хорошо выступить», – сказал Рэмси изданию BoxingScene.

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.