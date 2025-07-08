Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

8 июля, 18:23

Мексиканский боксер умер в США через несколько часов после проигранного боя

Игнат Заздравин
Корреспондент

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер после проигранного поединка в США, сообщает Marca.

Ему было 37 лет. 5 июля Родригес проиграл американцу Филиппу Велле.

По информации источника, после завершения поединка мексиканец вернулся в отель, поднялся в номер и планировал спуститься на ужин, но в итоге не появился. Утром его тело в номере обнаружили сотрудники отеля.

На счету Родригеса было 44 поединка, в которых он одержал 15 побед и потерпел 26 поражений. Еще 3 боя завершились вничью.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Пенсионную реформу Макрона заморозили ради сохранения правительства. Что пишут СМИ
Сын Кости Цзю попал в аварию и травмировался. Под угрозой его бой с австралийцем Зерафой
Израиль требовал отменить чемпионат мира. Пока не получилось, но это не конец
«Зенит» готовит самый гениальный и самый провальный трансфер
Аналитик допустила снижение ставки по семейной ипотеке в РФ до 4%
Путин напомнил о дружеских и крепких отношениях между РФ и Сирией
Популярное видео
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
У «Трактора» серьезные проблемы с игрой
У «Трактора» серьезные проблемы с игрой
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
СКА одержал незаконную победу
СКА одержал незаконную победу
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Евгений Кузнецов вернулся на лед
Евгений Кузнецов вернулся на лед
Майкл Маклауд вернулся в «Авангард»
Майкл Маклауд вернулся в «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Саламов проведет бой за титул WBA Gold 29 августа в Казани

Мусаев проведет бой с Боррего 22 июля в Душанбе

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости