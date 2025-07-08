Мексиканский боксер умер в США через несколько часов после проигранного боя

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер после проигранного поединка в США, сообщает Marca.

Ему было 37 лет. 5 июля Родригес проиграл американцу Филиппу Велле.

По информации источника, после завершения поединка мексиканец вернулся в отель, поднялся в номер и планировал спуститься на ужин, но в итоге не появился. Утром его тело в номере обнаружили сотрудники отеля.

На счету Родригеса было 44 поединка, в которых он одержал 15 побед и потерпел 26 поражений. Еще 3 боя завершились вничью.