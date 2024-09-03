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Сегодня, 14:40

Майк Тайсон: «Бокс зажигает огонь внутри меня, дает мне жить. Просто не жалейте меня»

Давид Хачатрян
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Экс абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) рассказал, почему он боксирует в свои 58 лет.

«Я просто с нетерпением жду этого [боя с Полом]. Этот бой — то, что, как я бы сказал, зажигает огонь внутри меня. Он дает мне жизнь. Это жизнь внутри меня. Я просто делаю то, что хочу делать. Забудьте обо всех остальных. Неважно, желают ли они мне победы или поражения. Главное, чтобы я делал то, что хочу. Не думайте о том, что в этот момент чувствуют моя жена и дети. Просто будьте со мной и не жалейте меня. Не беспокойтесь обо мне. Вот и все», — сказал Тайсон FOX40 News.

Тайсон и Джейк Пол (10-1) подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Майк Тайсон
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