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15 ноября, 23:20

Майк Тайсон — Джейк Пол: во сколько и где смотреть бой в прямом эфире

Майк Тайсон и Джейк Пол проведут бой в США в ночь на 16 ноября
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Майк Тайсон и Джейк Пол повздорили на дуэли взглядов.
Фото Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон и популярный блогер Джейк Пол проведут бой по правилам бокса в ночь с пятницы на субботу, 16 ноября. Событие состоится в городе Арлингтон (штат Техас, США). Вечер бокса пройдет на арене «AT&T Stadium».

Джейк Пол и&nbsp;Майк Тайсон. Майк Тайсон — Джейк Пол, основная информация о бое: когда пройдет и где смотреть

58-летний Тайсон (50-6, 2) свой последний бой на профессиональном уровне провел 11 июня 2005 года.

27-летний Пол (10-1) профессионально занимается боксом и дебютировал в ринге 30 января 2020 года.

Изначально Тайсон и Пол должны были провести бой в июле, но он был перенесен из-за ухудшения состояния здоровья Железного Майка в конце мая.

Бой Тайсон — Пол возглавит вечер бокса. Турнир начнется в 4.00 16 ноября по московскому времени. Главное событие ожидается не ранее 6.00 мск — ориентировочно в 7.00 мск.

Джейк Пол и&nbsp;Майк Тайсон. Майк Тайсон — Джейк Пол, основная информация о бое: когда пройдет и где смотреть

Турнир с боем Тайсон — Пол показывает платформа Netflix. Смотреть официальную трансляцию в России оригинально не получится.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира и главного боя Тайсон — Пол.

Джейк Пол
Майк Тайсон
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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