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Майк Тайсон — Джейк Пол: во сколько смотреть бой

Майк Тайсон и Джейк Пол проведут поединок на турнире в Техасе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Майк Тайсон и Джейк Пол проведут поединок на турнире в Техасе, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер бокса начнется в 4.00 по московскому времени. Ожидается, что соперники по главному событию появятся в ринге не ранее 7.00 мск.

Противостояние Тайсона и Пола покажет платформа Netflix. Официальной трансляции боя в России не будет. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Майк Тайсон&nbsp;&mdash; Джейк Пол. Майк Тайсон — Джейк Пол. Онлайн-трансляция боя

Американцу Майку Тайсону — 58 лет. Железный Майк на профессиональном уровне одержал 50 побед, потерпел шесть поражений, еще два боя признаны несостоявшимися. Свой последний поединок бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе провел 11 июня 2005 года, когда проиграл ирландцу Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде.

Американцу Джейку Полу — 27 лет. Боксер-ютубер профессионально занимается спортом, в его рекорде — 10 побед и одно поражение. Предыдущий бой Пол провел 20 июля 2024 года и одержал победу над бойцом кулачных боев Майком Перри техническим нокаутом в шестом раунде.

Джейк Пол
Майк Тайсон
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