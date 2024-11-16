Майк Тайсон и Джейк Пол выйдут на ринг на турнире в Техасе

Майк Тайсон и Джейк Пол проведут бой на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас, США).

Соперники выйдут на ринг ориентировочно в 7.00 16 ноября по московскому времени.

Организацию турнира и международную трансляцию боя взяла на себя платформа Netflix. Смотреть контент этого стримингового сервиса в России официально нельзя.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсон — Пол.

58-летний американец Майк Тайсон по прозвищу Железный Майк — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Его профессиональный рекорд — 50 побед, шесть поражений, еще два боя признаны несостоявшимися. Свой последний поединок Тайсон провел 11 июня 2005 года.

27-летний американец Джейк Пол — популярный блогер, ведет ютуб-проекты и профессионально занимается боксом. Его рекорд в профессионалах — 10 побед и одно поражение. Свой первый поединок Пол провел 30 января 2020 года.

По данным американских СМИ, за поединок Тайсон гарантированно получит 20 миллионов долларов, Пол — вдвое больше. При этом боксеры также рассчитывают на процент от дохода за платные трансляции.