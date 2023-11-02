Ларри Холмс раскритиковал нынешних супертяжеловесов: «Лучше буду смотреть мыльную оперу, чем бои этих парней»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс (69-6) дал понять, что он недоволен текущим состоянием супертяжелого веса в боксе.

«Это неправильно. Я лучше буду смотреть мыльную оперу по телевизору, чем бои этих парней. Но ничего, они должны учиться, они должны развиваться», — сказал Холмс Second Out.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) победил экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.