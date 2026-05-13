Ломаченко может возобновить карьеру и провести бой осенью
Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Василий Ломаченко рассматривает возможность возвращения на ринг, несмотря на ранее объявленное завершение карьеры, сообщает The Ring.
По информации источника, контракт украинского боксера с промоутерской компанией Top Rank истекает в среду, после чего Ломаченко станет свободным агентом.
Отмечается, что 38-летний спортсмен хочет провести осенью «крупный бой».
Ранее, в июне 2025 года, Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.
На любительском уровне уроженец Одесской области дважды выигрывал Олимпийские игры и чемпионаты мира, а также становился чемпионом Европы. На профессиональном ринге Ломаченко одержал 18 побед при трех поражениях и владел титулами WBO, WBA Super, WBC, IBO и IBF.
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