Ломаченко может возобновить карьеру и провести бой осенью

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Василий Ломаченко рассматривает возможность возвращения на ринг, несмотря на ранее объявленное завершение карьеры, сообщает The Ring.

По информации источника, контракт украинского боксера с промоутерской компанией Top Rank истекает в среду, после чего Ломаченко станет свободным агентом.

Отмечается, что 38-летний спортсмен хочет провести осенью «крупный бой».

Ранее, в июне 2025 года, Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

На любительском уровне уроженец Одесской области дважды выигрывал Олимпийские игры и чемпионаты мира, а также становился чемпионом Европы. На профессиональном ринге Ломаченко одержал 18 побед при трех поражениях и владел титулами WBO, WBA Super, WBC, IBO и IBF.

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