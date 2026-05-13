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Валуев — о решении World Boxing снять ограничения с белорусских спортсменов: «МОК позвал их в свой междусобойчик»

Дарик Агаларов
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение World Boxing снять все ограничения с белорусских спортсменов.

Решение принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 мая 2026 года — организация продлила отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), сохранила санкции в отношении россиян, выступающих в нейтральном статусе, до дальнейшего уведомления и рекомендовала отменить ограничения для атлетов из Белоруссии.

«МОК действует по принципу «разделяй и властвуй». Они буквально говорят: белорусы, давайте запрыгивайте в наш замечательный междусобойчик. А нас там не хотят видеть. Более того, они хотят, чтобы белорусы именно были приглашены и выступали, а мы на это смотрели. Это чистая провокация», — сказал Валуев «СЭ».

В феврале 2025 года МОК временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Позднее сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпиады-2028 под эгидой World Boxing.

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Николай Валуев
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