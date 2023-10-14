Логан Пол — Диллон Дэнис: смотреть трансляцию боя (видео)

14 октября в Манчестере (Великобритания) пройдет боксерский вечер, в рамках соглавного события которого сойдутся блогер Логан Пол и бывший боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который является близким другом Конора Макгрегора. Начало первых поединков — в 21.00 по московскому времени. Главные бои вечера стартуют после 00.00.

В прямом эфире турнир будет транслироваться платформой DAZN. На территории России эти поединки транслироваться не будут. Следить за поединком можно с помощью трансляции в социальной сети ВКонтакте.