В субботу, 14 октября, в британском городе Манчестер пройдет вечер бокса, в главном событии которого английский блогер KSI проведет поединок с боксером Томми Фьюри, братом Тайсона Фьюри. Турнир начнется в 21.00 по московскому времени. Главные бои вечера стартуют после 00.00.
В России не будет официальной видеотрансляции поединка
Томми Фьюри — KSI. Посмотреть их бои в прямом эфире можно будет на канале DAZN или следить за самыми интересными событиями противостояний на сайте «СЭ». Следить за поединком можно с помощью трансляции в социальной сети ВКонтакте.
Томми Фьюри — младший брат чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри. В 2018 году юноша начал профессиональную карьеру. Но популярность обрел не на ринге, а после участия в реалити-шоу Love Island.
KSI (настоящее имя — Олажиде Олайинка Уильямс «Джей Джей» Олатунджи) — рэпер, инфлюэнсер и профессиональный боксер. Он является одной из самых культовых фигур в поп-боксе.