В России не будет официальной видеотрансляции поединка Томми Фьюри — KSI. Посмотреть их бои в прямом эфире можно будет на канале DAZN или следить за самыми интересными событиями противостояний на сайте «СЭ». Следить за поединком можно с помощью трансляции Томми Фьюри — KSI. Посмотреть их бои в прямом эфире можно будет на канале DAZN или следить за самыми интересными событиями противостояний на сайте «СЭ». Следить за поединком можно с помощью трансляции в социальной сети ВКонтакте.

Томми Фьюри — младший брат чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри. В 2018 году юноша начал профессиональную карьеру. Но популярность обрел не на ринге, а после участия в реалити-шоу Love Island.