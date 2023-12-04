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Сегодня, 15:41

Леннокс Льюис сообщил о смерти матери: «Неописуемая боль, от которой я теряю сознание»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) заявил, что в возрасте 85 лет скончалась его мать Виолетта Блейк.

«Я не раз выходил в социальные сети, чтобы выразить соболезнования друзьям, потерявшим членов семьи и близких, — написал Льюис в соцсетях. — Я также потерял некоторых близких мне людей, таких как Арни Боэм, Мэнни Стюард и мой кумир Мухаммед Али... все они были огромной потерей для меня лично.
Но потеря моей мамы сегодня утром — это неописуемая боль, от которой я теряю сознание, и в то же время я утешаюсь тем, что она сейчас в лучшем месте и больше не страдает. Большую часть своей жизни я старался сделать все возможное, чтобы почтить ее и отблагодарить за все, что она дала мне в жизни, а также сделать ее жизнь как можно более комфортной.
Я благодарен, что Бог позволил мне сделать это для нее. Мы никогда не знаем, сколько времени у нас будет с нашими мамами или любимыми, но я благодарен за время, любовь и уроки, которые она дала мне на протяжении всей жизни. Мама, тебя больше нет, и я молюсь, чтобы ты была в лучшем месте. Спасибо тебе за любовь, дисциплину и поддержку, благодаря которым все мои мечты стали реальностью. Ничего из этого не могло быть без тебя, и ничего из этого не имело бы значения без тебя».

Блейк родилась на Ямайке в 1938 году и переехала в Лондон в 1956-м. Она работала медсестрой и родила двух сыновей, Денниса и Леннокса. Она в одиночку растила Леннокса и часто болела за сына на его боксерских матчах.

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