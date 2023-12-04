Боксеры Дмитрий Бивол и Линдон Артур проведут поединок в конце декабря 2023 года

23 декабря 2023 года чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет поединок с британцем Линдоном Артуром в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории арены «Kingdom Arena».

Бивол и Артур подерутся за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO.

На счету 32-летнего Бивола в профессиональном боксе — 21 победа в 21 поединке. Его последний бой состоялся 5 ноября 2022 года. Российский спортсмен единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

У 32-летнего Артура — 23 победы и одно поражение в боксе. В последний раз Линдон выходил на ринг в сентябре 2023 года. Тогда британец одержал победу нокаутом над аргентинцем Брайаном Нахуэлем.

Ключевая информация о боксерском турнире в Эр-Рияде доступна в материале «СЭ». Кроме боя Артур — Бивол на ринге также появятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер, Энтони Джошуа и Отто Валлин.