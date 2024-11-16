Леннокс Льюис назвал Тайсона героем после поражения от Пола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона в поединке с блогером Джейком Полом.

«Майк — герой. Он отлично выглядел для своего возраста, хорошо проявил себя. Пол гораздо моложе, но временами Майк попадал, ловил его. Защита — это вообще особый вид искусства у Тайсона», — цитирует Льюиса ТАСС.

Бой продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний Пол одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).