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Сегодня, 11:18

Леннокс Льюис назвал Тайсона героем после поражения от Пола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона в поединке с блогером Джейком Полом.

«Майк — герой. Он отлично выглядел для своего возраста, хорошо проявил себя. Пол гораздо моложе, но временами Майк попадал, ловил его. Защита — это вообще особый вид искусства у Тайсона», — цитирует Льюиса ТАСС.

Бой продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний Пол одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).

Источник: ТАСС
Бокс
Джейк Пол
Леннокс Льюис
Майк Тайсон
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