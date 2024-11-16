Тайсон пройдет углубленное медобследование после боя с Джейком Полом

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона сообщил, что 58-летнего боксера ожидает углубленное медосбледование после поражения в бою с видеоблогером Джейком Полом на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас, США).

Бой продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний Пол одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).

«Майк пройдет углубленное медобследование. Ему 58 лет, и ни один пропущенный удар не может пройти просто так в этом возрасте. У него есть и накопившиеся проблемы со здоровьем, включая вопросы с ногами», — цитирует представителя Тайсона ТАСС.

Для знаменитого тяжеловеса это поражение стало 7-м в профессиональной карьере при 50 победах (44 нокаутом).