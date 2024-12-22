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Сегодня, 10:35

Лебедев считает возможным третий бой между Усиком и Фьюри

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Усик.
Фото Reuters

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном третьем бое между Александрм Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что третий бой вполне возможен. Классный поединок был. Фьюри хотел победить, это было видно. Если честно, я думал, что в этот раз будет именно драка. Удивляюсь! Такие мастодонты, почему никто не выбрал тактику навязать драку? Во время своей карьеры, я всегда отсматривал противников. То же самое, уверен, делали и они. Неужели не брали в расчет бой Чисоры и Усика... А теперь с каждым боем Александр показывает себя все лучше и лучше. Он не изменил техники передвижения. Скорость не упала. Все как по классике», — сказал Лебедев «СЭ».

Усик сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Александр также одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик
Денис Лебедев
Тайсон Фьюри
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