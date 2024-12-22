Конор Макгрегор — о втором поединке Усика и Фьюри: «Очень близкий бой, очень крутой»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях поделился мнением о победе украинца Александра Усика во втором поединке с британским боксером Тайсоном Фьюри.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

«Это очень близкий бой, очень крутой. Оба бойца — исключительные боксеры. Каким же жестким убийцей был Усик сегодня! Тайсон Фьюри — это нечто. Эта версия Тайсона уничтожила бы любого», — написал Макгрегор.

Позже экс-чемпион UFC стер запись.