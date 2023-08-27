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Сегодня, 16:39

Кудряшов заявил, что у Дюбуа нет оснований для реванша с Усиком

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов рассказал, что у британца Даниэля Дюбуа нет оснований для реванша с Александром Усиком.

«Все винили бы рефери, если бы он остановил бой в пятом раунде. Это действительно была бы сенсация. Однако после Усик все доказал. Дюбуа мог бы подняться. Я не увидел суперстрашного удара, от которого бы он потерял сознание и не мог продолжать. Сдался безвольно. Что говорить об ограблении в этом случае? У нас в России скажут: «После драки кулаками не машут». Был бой, и надо было решать вопрос. Если бы Дюбуа начал действовать понаглее, взвинтил темп, это могло принести плоды, потому что Усик его опасался. Но Даниель этого не сделал. Значит, Александр не дал ему это сделать. Если ты, дядя, проиграл досрочно, какой реванш?» — сказал Кудряшов MMA.Metaratings.ru.

27 августа Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и стал победителем в поединке за титулы IBF, WBA, WBO и The Ring в супертяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-obratilsya-k-dyubua-dyadya-ty-bezvolno-sdalsya-kakoi-revansh-s-usikom-278035/
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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