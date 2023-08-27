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Сегодня, 17:30

Дерек Чисора назвал Дюбуа «ссыкуном»: «Все было очень плохо»

Чисора раскритиковал Дюбуа за выступление в бою с Усиком
Давид Хачатрян
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) раскритиковал Даниэля Дюбуа (19-2) за его выступление в бою против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Давайте начистоту, тот удар по корпусу — единственный хороший удар, который нанес Дюбуа. Все остальное было очень плохо. Я не знаю, почему он не использовал свое тело. Дюбуа не хватал его, не прессовал. Он не делал этого. Дюбуа пытался сделать бой комфортным. Не время быть джентльменом, черт побери. Они не используют свои габариты. А знаете почему? Потому что они кучка ссыкунов», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.

Александр Усик
ММА
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