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Дмитрий Кудряшов: «Фьюри точно не даст Усику быть королем в ринге»

Давид Хачатрян
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов (26-6) отдает предпочтение чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0) в бою с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Глядя на крайние бои Александра, я уже не так уверен в его победе. При этом Фьюри морально явно покрепче и побольше, чем Дюбуа. Усик будет переживать от того, что делает Тайсон. Если уж тот заставил его нервничать и всеми фибрами показывать, что был удар ниже пояса, то что он будет делать с Фьюри? Фьюри по-спортивному, по-хорошему наглец. Быть королем в ринге Усику он точно не даст. Это супербой. Вот его я реально буду ждать», — сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу Meta MMA.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O0prNpzMiF8
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Тайсон Фьюри
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