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Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Фьюри и Усика: «Я просто не представляю, как он победит»

Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Фьюри и Усика
Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) считает чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) фаворитом в противостоянии с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Я думаю, что это отличный бой. Я смотрел его [Усика] последний бой, он выглядел очень хорошо, он отличный боец. Я просто думаю, что габариты [Фьюри] будут чересчур большими. Вы должны понимать, что у Тайсона Фьюри рост 206 см. Он слишком велик для многих тяжеловесов, у него есть навыки, и он знает, как использовать свои габариты, так что я не знаю, сможет ли Усик его победить. Усик — невероятный талант, но я просто не представляю [как он победит Фьюри]. Я не думаю, что Фьюри нокаутирует Усика. Дело в его [Усика] стиле, он левша и может доставить Фьюри небольшие проблемы, так что посмотрим, но я не думаю, что он [Фьюри] победит нокаутом», — сказал Стивенсон в интервью Boxing Social.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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