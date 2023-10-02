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Рой Джонс рассказал, стоит ли Саулю Альваресу проводить реванш с Биволом

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) считает, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2) нужно подраться с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) в рамках второго среднего веса.

«Он поднялся в весе [в полутяжелый], чтобы бросить вызов самому себе. Он поднялся настолько высоко, насколько мог, чтобы бросить вызов самому себе [в бою с Биволом]. Когда он понял, что это его потолок, он вернулся вниз, восстановил форму и продолжил побеждать. Что в этом плохого? Значит ли это, что он сбавил обороты? Нет, не значит. Он проиграл полутяжеловесу. Стоит ли ему проводить реванш с Биволом? Да, но только в рамках второго среднего веса. Канело не полутяжеловес, он должен выступать во втором среднем весе», — сказал Джонс в интервью Boxing Social.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дмитрий Бивол
Рой Джонс
Сауль Альварес
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