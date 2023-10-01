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Кудряшов считает, что у Усика есть шансы против Фьюри

Алина Савинова
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов поделился мнением о шансах украинского боксера Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

«Я не видел Фьюри с быстрыми и мобильными ребятами. Тайсон — не железный человек. Он тоже может прилечь в бою. У Усика достаточно бойцовских навыков, чтобы достать Фьюри. Это интересное боксерское противостояние. Понятно, что Тайсон — уникальный. Он может задать загадку любому боксеру, но сможет ли он ее задать Усику — я не знаю. Шансы у Александра есть. Я не могу назвать Фьюри прочным боксером. Да, он — великан, он делает нестандартный вещи, но варианты есть, а у Александра хватает навыков, чтобы этим воспользоваться. Но помня крайний поединок Александра, я в этом не так уверен», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между боксерами пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На счету 36-летнего Усика 21 победа (14 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере. В активе 35-летнего Фьюри 33 победы (24 нокаутом), 1 ничья и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-u-usika-est-varianty-kak-pobedit-fyuri-290264/
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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