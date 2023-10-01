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Цзю: «Считаю, что Гассиев все равно выиграл бой. У него остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе»

Алина Савинова
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о поражении россиянина Мурата Гассиева от шведа Отто Валлина.

«Я не согласен с тем, что Гассиев проиграл. Не было преимущества у Мурата. Он выиграл бой, но не убедительно. Меня Гассиев не разочаровал. Соперник был неудобен. Небьющий боксер Валлин. Где-то переиграл Мурата, который ожидал, что будет столкновение. Но я считаю, что он все равно выиграл бой. У Гассиева остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе. Он — очень хороший боксер», — цитирует Цзю MMA.Metaratings.ru.

В поединке на турнире в Турции, который прошел в ночь с 30 сентября на 1 октября, Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого боя россиянин потерял титул WBA Inter-Continental.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/konstantin-czyu-gassiev-vyigral-u-vallina-i-mozhet-stat-chempionom-v-tyazhelom-vese-290268/
Бокс
Костя Цзю
Мурат Гассиев
Отто Валлин
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