Цзю: «Считаю, что Гассиев все равно выиграл бой. У него остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о поражении россиянина Мурата Гассиева от шведа Отто Валлина.

«Я не согласен с тем, что Гассиев проиграл. Не было преимущества у Мурата. Он выиграл бой, но не убедительно. Меня Гассиев не разочаровал. Соперник был неудобен. Небьющий боксер Валлин. Где-то переиграл Мурата, который ожидал, что будет столкновение. Но я считаю, что он все равно выиграл бой. У Гассиева остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе. Он — очень хороший боксер», — цитирует Цзю MMA.Metaratings.ru.

В поединке на турнире в Турции, который прошел в ночь с 30 сентября на 1 октября, Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого боя россиянин потерял титул WBA Inter-Continental.