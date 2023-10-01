Гассиев — о поражении от Валлина: «Очень хотел победить, но ничего не заканчивается. Есть силы и вера»

Российский боксер Мурат Гассиев опубликовал пост в социальных сетях после поражения от шведа Отто Валлина в поединке за титул WBA Inter-Continental.

«Спасибо всем, кто остается рядом несмотря ни на что. Тяжелый вечер. Я очень хотел победить. Старался сделать все, что в моих силах. Не удалось. Ничего не заканчивается. Есть силы и вера. Вернусь!» — написал спортсмен.

В поединке на турнире в Турции, который прошел в ночь с 30 сентября на 1 октября, Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого боя россиянин потерял титул WBA Inter-Continental.

Всего на счету 29-летнего Гассиева 30 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.