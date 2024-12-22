Кудряшов считает, что Фьюри должен провести поединок с Джошуа

Экс-чемпион мира Дмитрий Кудряшов рассказал, с кем в следующем бою должен подраться Тайсон Фьюри.

«Я бы посмотрел бой Фьюри с Джошуа. Мне и до поединка с Усиком хотелось это увидеть, а английским болельщикам тем более. Полный «Уэмбли» бы гарантированно собрался. Это неплохой бой. Я бы хотел посмотреть его даже больше, чем Дюбуа — Усик», — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».

В ночь на 22 декабря Фьюри проиграл украинцу Александру Усику в реванше единогласным решением судей.