Кудряшов: «Бой Усика и Бетербиева мог бы пройти в первом тяжелом весе, но не нужен Александру»

Экс-чемпион мира Дмитрий Кудряшов прокомментировал возможную организацию боя между Александром Усиком и Артуром Бетербиевым.

«Бриджервейт (102 кг) — это скорее вес Усика. Артур будет сильно уступать в физическом аспекте. Бетербиеву подойдет только 91 кг, но зачем это Усику. Если бы крузер дрался в абсолютном весе, это было весьма интересно, а здесь боксер может прыгнуть через вес.

Честно говоря, в профессиональных перчатках можно было бы глянуть. Я видел бои Усика и Бетербиева в любителях, и кажется, что в профессиональных перчатках могло бы все быть по-другому. Сейчас это другие боксеры с разными уровнями», — сказал Кудряшов Vprognoze.ru.

В ночь на 22 декабря Фьюри проиграл украинцу Александру Усику в реванше единогласным решением судей.