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Кудряшов объяснил, почему нельзя сравнивать Тима и Костю Цзю

Алина Савинова
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что сравнения между Тимофеем и Константином Цзю неуместны.

«Если сравнивать с отцом, начнем издалека. Да, похожи внешне, похожи стилистически, но у Кости огромный любительский багаж, которого нет у его сына. Костя рос в других условиях как человек и боксер. Поэтому нельзя их сравнивать. Чего не хватает? Чтобы боксировать в таком стиле нужен сильный удар, как отца. Нужна «банка». Если боксер уровнем послабее эта «банка» у младшего Цзю есть, а с Муртазалиевым ее уже недостаточно. В этом бою надо было менять рисунок после первого пропущенного удара и подвигаться, а это все опыт, которого нет», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 20 октября Бахрам Муртазалиев одержал победу над Тимом Цзю и защитил титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. Бой продлился три раунда, в течении которых Тимофей четыре раза оказался в нокдауне.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Дмитрий Кудряшов
Костя Цзю
Тим Цзю
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