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Цзю считает Фьюри фаворитом поединка с Усиком

Владислав Корегин
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«У букмекеров нет такого, что нет фаворита (смеется). Я не знаю, но все-таки Фьюри является фаворитом. Но морально оба боксера готовы на 100 процентов. Главный вопрос: как физически к бою подойдет Фьюри. От этого будет зависеть исход поединка», — приводит слова Цзю LiveResult.ru.

Тайсон Фьюри vs&nbsp;Александр Усик. Усик против Фьюри: ненастоящий тяжеловес против худшего чемпиона в истории

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри (34-0) и Усиком (21-0) состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.

Источник: LiveResult.ru
Бокс
Александр Усик
Костя Цзю
Тайсон Фьюри
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