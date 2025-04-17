Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:49

Ковалев рассказал, как в США у него угнали две машины

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион WBA Super, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал «СЭ» о двух инцидентах, связанных с угоном его автомобилей в США.

«Так работает у них уличная система, — сказал Ковалев в интервью «СЭ». — Получилось так, что около дома. У нас район такой, как бы вроде тихий и спокойный, но если, допустим, проворонил, машина может уехать.

Как можно проворонить? В гараж не загнал или дверь открытую оставил, — продолжил он. — Получилось так, что я оставил, скорее всего, открытую машину. И со второй машиной как бы... Думаешь: «Ну все, хуже некуда. Черная полоса закончилась». Вторую машину нашли, но она до сих пор в полицейском участке. Мне надо поехать туда, чтобы ее забрать, потому что ответственность на мне. Но она мне уже не нужна — на ней накатали 10 тысяч миль. Где-то машина была полгода. По договору со страховой 90 дней дается на поиски. И они именно в 90-й день ее нашли. И звонят мне, говорят: «Мы нашли твою машину. Приезжай, забирай». Я говорю: «Так она мне уже не нужна». Они говорят: «Это твоя ответственность, твоя машина, твоя ответственность». Вот до сих пор продолжаю за нее платить, короче. Придется приехать, забрать и продать ее, наверное. Вопрос с ней надо закрыть. Недооценил. Думал, куда тут машину могут угнать, если у них везде контроль полицейский. Недооценил, короче, момент криминальный — что могут угнать, куда-то сбагрить, разобрать на запчасти. И вот теперь, как говорится, хожу пешком».

Следующий поединок Ковалев проведет 18 апреля в Челябинске в главном событии турнира IBA.PRO 2. Соперником станет немец Артур Манн. Это будет прощальный бой в карьере 42-летнего россиянина.

Сергей Ковалев
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
«Реал» и «Арсенал» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов 16 апреля
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ковалев оказался легче Манна перед прощальным боем в Челябинске

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости