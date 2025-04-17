Ковалев рассказал, как в США у него угнали две машины

Бывший чемпион WBA Super, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал «СЭ» о двух инцидентах, связанных с угоном его автомобилей в США.

«Так работает у них уличная система, — сказал Ковалев в интервью «СЭ». — Получилось так, что около дома. У нас район такой, как бы вроде тихий и спокойный, но если, допустим, проворонил, машина может уехать.

Как можно проворонить? В гараж не загнал или дверь открытую оставил, — продолжил он. — Получилось так, что я оставил, скорее всего, открытую машину. И со второй машиной как бы... Думаешь: «Ну все, хуже некуда. Черная полоса закончилась». Вторую машину нашли, но она до сих пор в полицейском участке. Мне надо поехать туда, чтобы ее забрать, потому что ответственность на мне. Но она мне уже не нужна — на ней накатали 10 тысяч миль. Где-то машина была полгода. По договору со страховой 90 дней дается на поиски. И они именно в 90-й день ее нашли. И звонят мне, говорят: «Мы нашли твою машину. Приезжай, забирай». Я говорю: «Так она мне уже не нужна». Они говорят: «Это твоя ответственность, твоя машина, твоя ответственность». Вот до сих пор продолжаю за нее платить, короче. Придется приехать, забрать и продать ее, наверное. Вопрос с ней надо закрыть. Недооценил. Думал, куда тут машину могут угнать, если у них везде контроль полицейский. Недооценил, короче, момент криминальный — что могут угнать, куда-то сбагрить, разобрать на запчасти. И вот теперь, как говорится, хожу пешком».

Следующий поединок Ковалев проведет 18 апреля в Челябинске в главном событии турнира IBA.PRO 2. Соперником станет немец Артур Манн. Это будет прощальный бой в карьере 42-летнего россиянина.