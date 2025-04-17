Сергей Ковалев: когда прощальный бой, дата и соперник

Российский боксер Сергей Ковалев проведет прощальный бой в Челябинске на турнире IBA.Pro в пятницу, 18 апреля. Его соперником станет Артур Ман из Германии. Начало поединка — ориентировочно после 22.00 по московскому времени.

Ковалев является бывшим чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA. Всего на профессиональном ринге он провел 41 бой, на его счету — 35 побед, 5 поражений и 1 ничья. Предыдущий поединок Сергея состоялся в мае 2024 года, тогда он проиграл Робину Сафару единогласным решением судей.

Ман за карьеру одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В ноябре 2024 года немец нокаутировал Йона Михая Десробиту в седьмом раунде поединка.