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27 марта, 11:38

Костя Цзю не приедет на чемпионский поединок сына Тимофея

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю не приедет в Лас-Вегас на поединок своего сына Тимофея.

«Идея сорвалась. Меня не будет в рингсайде», — приводит слова Константина ТАСС.

Тим Цзю 31 марта проведет бой против Себастьяна Фундоры за титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.

Ранее сообщалось, что Тим Цзю заработает за поединок 10 миллионов долларов. Единоразовая выплата станет рекордной для австралийского спорта.

На счету 29-летнего Цзю 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.

Источник: ТАСС
Бокс
Костя Цзю
Себастьян Фундора
Тим Цзю
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