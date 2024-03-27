Костя Цзю не приедет на чемпионский поединок сына Тимофея

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю не приедет в Лас-Вегас на поединок своего сына Тимофея.

«Идея сорвалась. Меня не будет в рингсайде», — приводит слова Константина ТАСС.

Тим Цзю 31 марта проведет бой против Себастьяна Фундоры за титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Поединок станет хедлайнером первой платной трансляции PBC в рамках новой сделки с Amazon Prime Video.

Ранее сообщалось, что Тим Цзю заработает за поединок 10 миллионов долларов. Единоразовая выплата станет рекордной для австралийского спорта.

На счету 29-летнего Цзю 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.