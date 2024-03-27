Усик: «Мне смешно, что Бетербиев считает, что победил меня»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) прокомментировал свои поединки с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Я боксировал с Бетербиевым в категории 81 кг в турнире в Калининграде в 2007-2008 годах, — сказал Усик на своем YouTube-канале. — Это был важный турнир, на который мы все приехали налегке. Я хорошо отбоксировал с ним, но проиграл. Потом мы встретились на чемпионате мира, и там я одержал победу.

Затем мы с ним еще раз встретились на Олимпиаде. Хочу отметить, что это очень сильный боксер с тяжелым ударом и хорошим темпом. С ним было нелегко боксировать, и нужно было уметь это делать. Не стоит бояться его прессинга.

Мне смешно, что Бетербиев считает, что выиграл все бои со мной. Может быть, он как-то иначе считает или просто не может принять поражения. Я не знаю, может быть, у него какие-то личные причины. Я не знаю. У меня к нему — don’t speak».

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.