Девин Хейни: «Райан Гарсия — алкоголик»

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0) заявил, что бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC Райан Гарсия (24-1) часто пьет алкоголь.

«Я не знаю, какой тактики он придерживается, пытаясь отвлечь людей от боя. Он говорит о том, о чем даже не знает. Я знаю, что он алкоголик. Он пьет. Вот тогда он и несет всю эту чушь, когда напивается», — сказал Хейни в соцсетях.

Гарсия и Хейни должны подраться за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.