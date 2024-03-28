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28 марта, 07:46

Девин Хейни: «Райан Гарсия — алкоголик»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0) заявил, что бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC Райан Гарсия (24-1) часто пьет алкоголь.

«Я не знаю, какой тактики он придерживается, пытаясь отвлечь людей от боя. Он говорит о том, о чем даже не знает. Я знаю, что он алкоголик. Он пьет. Вот тогда он и несет всю эту чушь, когда напивается», — сказал Хейни в соцсетях.

Гарсия и Хейни должны подраться за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.

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