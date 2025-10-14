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14 октября 2025, 18:19

Константин Цзю рассказал о состоянии сына после ДТП

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю ответил на вопрос о состоянии сына Никиты, который попал в автомобильную аварию.

Никита Цзю.Сын Кости Цзю попал в аварию и травмировался. Под угрозой его бой с австралийцем Зерафой

«С Никитой все в полном порядке. На дальнейшей карьере это (ДТП) никак не скажется», — приводит слова Цзю-старшего Odds.ru.

20 августа Никита Цзю одержал победу в поединке с македонцем Лулзимом Исмаили и защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO в весовой категории до 69,9 кг. Всего на счету австралийского боксера 11 побед при нуле поражений.

Источник: Odds.ru
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Никита Цзю
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Костя Цзю
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