Сосулин ожидает серьезный бой против Фортеа на турнире IBA.PRO 12

Российский боксер Павел Сосулин (12-0, КО 6) прокомментировал предстоящий поединок с испанцем Хорхе Фортеа (25-4-1, КО 10).

«Очень рад, что мне дали возможность провести бой в ноябре. Я очень хотел провести еще поединок, чтобы закрыть год. Фортеа — очень опытный соперник, который дрался с такими именитыми боксерами, как Бахрам Муртазалиев и Ксандер Заяс. Он уже проходил 12 раундов. Мы настраиваемся на это противостояние очень серьезно, как в принципе и на все бои», — цитирует боксера пресс-служба Федерации бокса России.

Бой состоится на турнире IBA.PRO 12. Сосулин будет защищать пояс IBA Intercontinental в первом среднем весе.