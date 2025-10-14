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Никита Цзю попал в аварию и получил незначительные травмы

Алина Савинова

Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю попал в ДТП в минувшие выходные, сообщил представитель промоутерской компании спортсмена No Limit Boxing Тим Эшворт.

«Автомобиль, в котором он ехал, на перекрестке столкнулся с другой машиной. Никита получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома со своей семьей», — цитирует Эшворта BoxingScene.

В этом году у Цзю был запланирован поединок против австралийца Майкла Зерафы. По словам Эшворта, решение о возвращении боксера на ринг в 2025-м будет принято в ближайшие недели.

20 августа Никита Цзю одержал победу в поединке с македонцем Лулзимом Исмаили и защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO в весовой категории до 69,9 кг. Всего на счету австралийского боксера 11 побед при нуле поражений.

27-летний спортсмен является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира, боксера Кости Цзю.

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Никита Цзю
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