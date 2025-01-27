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Сегодня, 18:55

Кевин Джонсон намерен провести два боя в 2025 году: «У меня еще есть запас!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон заявил «СЭ», что планирует провести два боя в 2025 году.

«Будет два больших шоу. Планируется, что они состоятся в апреле и сентябре. Есть две даты для проведения боя. Я не думаю о завершении карьеры. У меня еще есть запас!» — сказал Джонсон «СЭ».

Джонсон получил российское гражданство в январе 2024 года. На счету 45-летнего спортсмена 36 побед (20 нокаутом), 22 поражения, 2 боя с его участием завершились вничью.

Бокс
Кевин Джонсон
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