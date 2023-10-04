Экс-чемпион мира по боксу Фроч: «Фьюри оторвет Нганну голову»

Экс-чемпион мира по версии WBC, IBF и WBA во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) уверен в победе чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) в бою с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

«Бой Фьюри и Нганну не рассчитан на настоящую боксерскую аудиторию, он скорее рассчитан на казуалов, — отметил Фроч в интервью Best Gambling Sites. — Но теперь, когда официально анонсирован бой Усика и Фьюри, будет интересно посмотреть, как выглядит Фьюри в бою с Нганну.

Мне все равно, что Нганну умеет бить. Он никогда не сможет поставить удар. Фьюри не будет беспокоиться о том, что он попадет под этот чудовищный удар, потому что я видел Нганну на лапах и он выглядит ужасно. Он выглядит так, как я ожидал бы от новичка нулевого уровня: медленно, неуклюже, скованно — как он сможет подобраться к Фьюри? Ему просто оторвут голову».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.