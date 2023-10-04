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Менеджер Бивола рассказал о спарринге Бивола и Бенавидеса: «Дима не давал ему больших шансов»

Давид Хачатрян
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), отметил, что ему запомнился спарринг россиянина с обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (27-0).

«Из того, что запомнилось, — спарринг с Бенавидесом. Неплохой был спарринг. В одно время мы ходили в зал в Лос-Анджелесе. Эти-то ребята выходили доказать [на что способны], а Дима уже на тот момент был чемпионом мира. Есть мексиканская тема, что для них это [спарринг] как бой и они пытаются использовать все, что можно. Но Дима не давал ему больших шансов», — сказал Корнилов в подкасте Григория Дрозда.

Бенавидес проведет следующий бой против Деметриуса Андраде (32-0) 24 ноября под эгидой PBC на Showtime PPV.

Дмитрий Бивол
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