Тайсон Фьюри: «Уайлдеру нужно отдать должное, у него львиное сердце»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) похвалил экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) за то, что тот трижды выходил с ним на ринг.

«Деонтею нужно отдать должное, у него львиное сердце. Что бы он ни говорил обо мне, нельзя не восхищаться человеком, с которым ты дрался три раза. Неважно, были ли у меня в перчатках подковы, или у него был слишком тяжелый костюм, я уважаю тот факт, что мы провели трилогию и выбили друг из друга все дерьмо», — сказал Фьюри TNT Sports.

Ранее Уайлдер говорил, что в реванше с Фьюри у «Цыганского короля» в перчатках был «тупой тяжелый предмет», благодаря чему он сумел его нокаутировать. Также он говорил, что на его физическое состояние повлиял тяжелый костюм, в котором он шел на бой с Фьюри.