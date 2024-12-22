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Сегодня, 14:29

Имеля раскритиковал рефери после поражения от Фомичева на Top Dog 33

Камила Абдурахманова
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Известный кулачный боец Игорь «Имеля» Ионов выразил недовольство работой рефери Дениса Сиденко во время своего поединка с Олегом Фомичевым.

«Народ сам все видел. Считаю, что выиграл по очкам. Судейство было не самым корректным. Меня били после команды «стоп». И не один раз. Потом еще и рефери мне боковой прописал. Он неправильно судит. Я и до этого говорил, что Сиденко предвзято относится к бойцам. Просил организацию не назначать его на мои бои. Организация не прислушалась. Знал, что он отнесется ко мне предвзято.

Это все знают и видят. Фомич еще в рот мне обещал дать, но похоже взял сам. У него все лицо разбито, в крови. Врачи говорят: «Ложись, заштопаем». Он отказался. С такими фразами ему только в Hardcore выступать», — сказал Ионов MMA.Metaratings.ru.

На прошедшем 21 декабря в Москве турнире Top Dog Олег Фомичев одержал победу над Игорем Ионовым. После боя зрители выразили недовольство решением судей, освистав Фомичева и поддержав проигравшего бойца — Ионова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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