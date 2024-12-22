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Сегодня, 16:16

Менеджер Усика Климас о промоутере Фьюри: «Он всегда жалуется»

Руслан Минаев
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Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, прокомментировал претензии промоутера Фрэнка Уоррена после боя с британцем Тайсоном Фьюри.

«После каждой победы Усика Фрэнк сваливает все на судей. Так было против Дюбуа, против Фьюри в первый раз, теперь против Фьюри во второй раз. Он всегда жалуется и пытается продвигать своих боксеров», — сказал Климас на пресс-конференции.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Александр также одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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