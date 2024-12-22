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Сегодня, 13:24

Калажоков заявил, что ему нужен был нокдаун от Шишкова

Камила Абдурахманова
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Чемпион Top Dog в легком весе Кантемир Калажоков подвел итоги свой победы над Евгением Шишковым.

«Я и доволен своим выступлением, и нет. Доволен, что упал, потому что это было нужно, чтобы прийти в себя полностью. Дома уже пересмотрю бой и буду учитывать свои ошибки. Нокдаун нужен был мне для себя самого. Это не был самый тяжелый бой в моей карьере. Самый тяжелый бой мне дал «Ганнибал». Но после него Шиша оказался самым конкурентным соперником. И удар у него тяжелый, и техника хорошая», — сказал Калажоков MMA.Metaratings.ru.

По результатам пяти раундов чемпионского боя судьи единогласно присудили победу Калажокову.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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