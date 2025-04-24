IBF обязала Дюбуа провести бой с Чисорой

Международная боксерская федерация (IBF) назначила британца Дерека Чисору обязательным претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе, которым владеет Дэниель Дюбуа, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

По информации источника, сторонам будет дано 30 дней, чтобы согласовать дату и место титульного поединка. Далее проведение боя будет выставлено на торги. Также отмечается, что до указанного срока Дюбуа также может получить разрешение на объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы и два поражения. У 41-летнего Чисоры 36 побед и 13 поражений.