Гонорар Бивола за бой с Артуром будет ниже, чем за поединок с Рамиресом

Обладатель титула WBA в полутяжелой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своем сопернике Линдоре Артуре.

«В позициях мирового рейтинга он стоит не так уж и плохо. Из тех, кого можно получить на сегодняшний день на дату 23 декабря, наверное, это лучший вариант, потому что остальные боксеры заняты. Хороший боксер? Да. Не сказать, что легенда, но, тем не менее, я настраиваю себя, что это сильнейший боксер в мире, чтобы не расслабляться и готовиться хорошо. Он — обладатель титула IBO. Не самая престижная организация, но что-то из себя он представляет. Он очень неудобный боксер. Особо не активничает, но хорошо встречает справа. То есть у него хороший встречный правый. Левой он постоянно караулит, и на отходе бьет правой», — приводит слова Бивола MMA.Metaratings.ru.

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.