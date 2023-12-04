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Сегодня, 14:07

Гонорар Бивола за бой с Артуром будет ниже, чем за поединок с Рамиресом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладатель титула WBA в полутяжелой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своем сопернике Линдоре Артуре.

«В позициях мирового рейтинга он стоит не так уж и плохо. Из тех, кого можно получить на сегодняшний день на дату 23 декабря, наверное, это лучший вариант, потому что остальные боксеры заняты. Хороший боксер? Да. Не сказать, что легенда, но, тем не менее, я настраиваю себя, что это сильнейший боксер в мире, чтобы не расслабляться и готовиться хорошо. Он — обладатель титула IBO. Не самая престижная организация, но что-то из себя он представляет. Он очень неудобный боксер. Особо не активничает, но хорошо встречает справа. То есть у него хороший встречный правый. Левой он постоянно караулит, и на отходе бьет правой», — приводит слова Бивола MMA.Metaratings.ru.

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gonorar-bivola-za-boi-s-arturom-budet-nizhe-chem-za-boi-s-ramiresom-311854/
Бокс
Дмитрий Бивол
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