Оскар Де Ла Хойя похвалил Райана Гарсию: «Горжусь тобой»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) дал понять, что у него больше нет конфликта с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (24-1).

«Горжусь Райаном Гарсией и тем, как он справился с силой Оскара Дуарте. Я всегда говорил, что это тяжелый бой, и был удивлен, что он выбрал мощного панчера. Я с нетерпением жду следующего крупного события, каким бы оно ни было для Райана», — написал Де Ла Хойя в соцсети X.

Гарсия победил Оскара Дуарте (25-2) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 2 декабря в Сан-Антонио, США.