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Сегодня, 08:17

Хирн — о Бетербиеве: «Он настолько силен. Я никогда не видел ничего подобного»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высоко оценил навыки чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Этот парень словно не человек, — заявил Хирн в интервью Boxing News. — Он не устает, каждый его удар причиняет боль. Даже в клинчах видно, насколько он силен. Я никогда не видел ничего подобного. Это как будто все неправильно. Словно у него есть несправедливое преимущество».

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Артур Бетербиев
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