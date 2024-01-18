Сен-Пьер по-русски обратился к Бетербиеву

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) опубликовал фотографию с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0), отметив, что россиянин лучше него играет в шашки.

«Сегодня я узнал, что мой друг Артур намного лучше меня играет в шашки», — написал Сен-Пьер в соцсети X, добавив по-русски: «Удачи в следующем бою!»

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.