Генри Сехудо — о бое Нганну и Фьюри: «Величайший апсет в истории!»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) уверен, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) победил чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Величайший апсет в истории! Франсис Нганну стал линейным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе», — написал Сехудо в соцсети X.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.